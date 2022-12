Filho de Lula volta a movimentar empresa que foi alvo da PF

Investigado no passado por supostamente usar uma empresa — a LFT Marketing Esportivo — de fachada para receber dinheiro de empresários, Luís Cláudio Lula da Silva voltou a movimentar o negócio nestes dias.

Com o pai a caminho do Planalto, ele mudou a LFT de endereço em São Bernardo do Campo (SP) e mexeu no ramo de atividade da empresa de marketing esportivo. O filho do presidente dá sinais de que pode voltar a garimpar negócios no ramo de eventos.

Mesmo sem ter um único funcionário em 2014, a empresa de Luís Cláudio faturou alto naquele período prestando supostos serviços a empresários com milionários interesses na máquina federal.

O caso foi investigado pelo MPF e pela Polícia Federal — em 2015, o filho de Lula teve o escritório vasculhado numa operação –, mas não chegou a tirar o sono do filho do presidente.