Filha de Jorge Amado recebe embaixadora do México em Festa Literária

Um bate-papo entre a autora e embaixadora do México no Brasil, Laura Esquivel,com Paola Amado, escritora e filha de Jorge Amado, é uma das atrações da sétima edição da Flipelô, Festa Literária Internacional do Pelourinho. O encontro vai ocorrer às 11h deste sábado no Museu Casa do Carnaval, no Pelourinho, em Salvador.

Apaixonada pelo Brasil, pela culinária baiana e pela obra de Jorge Amado, Laura é autora do clássico “Como Água para Chocolate”, publicado em 1989 e traduzido para 38 idiomas. O gosto pela cultura da Bahia fez a escritora entrar em contato com os organizadores da Flipelô, que viram uma oportunidade para enriquecer a programação do festival.

Laura e Paola vão conversar sobre “Lo que yo vi”, novo livro da autora mexicana e sobre como a cozinha afetiva e a literatura são importantes para as culturas do Brasil e México.

A Festa Literária Internacional do Pelourinho é idealizada pela Fundação Casa de Jorge Amado. O evento, patrocinado pelo Grupo CCR, é gratuito, iniciou nesta quarta e vai até domingo. Os organizadores esperam receber 200.000 pessoas nos cinco dias de festival.

