Filha de governador afastado do Tocantins entra na mira do MPF

O MPF está na cola da filha do governador afastado do Tocantins Mauro Carlesse. Dayana Carlesse, suspeita de ser laranja do pai, movimentou valores incompatíveis com sua renda em negócios com gado.

No dia das buscas contra Carlesse, a Polícia Federal flagrou Dayana chegando num dos endereços usados para lavagem de dinheiro. Ela abriu a porta e deu de cara com os agentes. Aí saiu correndo.