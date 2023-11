Festival homenageia compositora de músicas da coroação de Rei Charles III

A compositora Debbie Wiseman será homenageada na 9ª edição do Festival Musimagem. A inglesa criou mais de 150 trilhas sonoras, incluindo da série “Padre Brown”, e foi convidada para escrever algumas das músicas tocadas na coroação do Rei Charles III. Uma roda de conversa às 15h do próximo dia 10 discute a obra da autora.

A participação feminina na indústria fonográfica também é tema da mesa “Mulheres compositoras e trilhas sonoras”, sob a mediação de Marion Lemonnier, com a participação das americanas Catherine Joy, Heather Macintosh e Allyson Newman. O debate acontece em 9 de dezembro às 17h.

A temática ganha atenção do Festival Musimagem a partir da constatação de que o mundo das trilhas sonoras é historicamente masculino, mas passa por transformações significativas, que incluem o protagonismo de compositoras. No Oscar, maior premiação do cinema que ocorre desde 1929, apenas quatro mulheres foram premiadas.

A nona edição do festival inicia na próxima segunda-feira e ocorre de forma presencial até o dia 7 de dezembro no Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ). Depois, a edição online vai do dia 8 a 10 de dezembro no site oficial e no canal do Youtube Musimagem Brasil.