Festival celebra diversidade com música, teatro, dança e exposições

O Presença Festival chega à sua terceira edição oficial com uma “explosão” de cultura, música e representatividade no Rio de Janeiro. De 28 de maio a 9 de junho, o festival vai ter mostra de teatro, shows musicais, apresentações da comunidade ballroom e exposições de arte indígena para reafirmar a pluralidade nas artes e cultura e seu compromisso com a comunidade LGBTQIAPN+.

Entre as atrações deste ano estão dois dias de shows no Circo Voador, em 7 e 8 de junho. Preta Gil, Gaby Amarantos, Luedji Luna, Majur, as rappers N.I.N.A e MC Soffia e as DJs Laís Conti e Sô Lyma fazem parte do line-up, formado só por mulheres pretas.

A abertura oficial do Presença será no Teatro Cesgranrio, com uma mostra gratuita que traz três peças renomadas e com indicações ao Prêmio Shell. São elas “Angu”, que aborda histórias vivenciadas por pessoas negras gays em meio à celebração da vida; “Meu Corpo Está Aqui”, que parte das experiências pessoais de atrizes e atores com deficiência para abordar suas descobertas afetivas e sexuais; e o espetáculo “Dos Nossos para os Nossos”, que resgata e valoriza a identidade da cultura preta brasileira e sua ancestralidade.

“Trouxemos nesta edição um olhar especial de valorização para as sonoridades brasileiras. São artistas que fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+ ou que são comprometidas com a nossa causa”, afirma o idealizador e diretor artístico do festival, José Menna Barreto.