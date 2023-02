Ferramenta do Ministério da Defesa apoia combate a incêndios no Chile

Uma ferramenta desenvolvida pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão vinculado ao Ministério da Defesa, está sendo utilizada desde a semana passada por equipes brasileiras que estão no Chile para o combate aos incêndios que atingem as áreas florestais do país.

O “Painel do Fogo” já é empregado desde 2021 pelo governo brasileiro para auxiliar órgãos ambientais a combater focos de incêndio na Amazônia e, agora, foi adaptado e está sendo utilizado pelos oficiais da Força Nacional que estão atuando em território chileno no combate aos incêndios, desde a última terça-feira.

Trata-se de um “software satelital” que possibilita análise dos incêndios e o planejamento estratégico sobre como combatê-los. É possível saber há quanto tempo o fogo o fogo surgiu naquela região, sua extensão e intensidade. Com a ferramenta, o acionamento das equipes de campo pode ser agilizado.

A FAB enviou uma aeronave para o Chile, um C-130 que Hércules conta com um sistema para combate a incêndio com capacidade para transportar 12 mil litros de água.