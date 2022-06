Fernando Rosa leva o clima do ‘Harlem Cultural Festival’ ao Vibra Open Air

O baixista Fernando Rosa, que vem atraindo a atenção do público e de feras da música com seu show que une tecnologia, audiovisual, hits da Soul Music, Funk e Disco, vai se apresentar no domingo no encerramento do Vibra Open Air, o maior cinema a céu aberto do mundo, tocando pela primeira vez Love Me or Leave Me e Feeling Good da Nina Simone, ao lado da cantora inglesa Jesuton, em homenagem ao filme documentário ganhador do Oscar Summer of Soul, que será exibido em seguida. Também é a primeira vez que eles sobem juntos ao palco.

Para o show, Fernando fez questão de manter a autenticidade estética do Harlem Cultural Festival, através do figurino e dos instrumentos que eram usados no Festival do Harlem, incluindo um Órgão Hammond e um Fender Rhodes para recriar o ambiente do Festival.

Ele quis manter a autenticidade na estética, no áudio e no vídeo. Vai estar tudo integrado. “Estou muito feliz que o Open Air dedicou um dia especial à cultura negra. O documentário Summer of Soul sobre o Festival do Harlem, representa um marco para a música e luta pelo direitos civis dos negros norte americanos. Nessa mesma atmosfera trarei ao palco um show com clássicos da Soul Music. E ainda a espetacular cantora inglesa Jesuton como convidada especial. Uma noite imperdível”, diz Fernando.