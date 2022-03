Feliciano pede que Ribeiro se licencie: ‘evangélicos estão sangrando’

A pressão para que o ministro Milton Ribeiro deixe o cargo só aumenta.

No início da madrugada desta segunda-feira, o deputado federal Pastor Marco Feliciano (PL-SP), um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro na bancada evangélica do Congresso, foi ao Twitter pedir “por favor” que o chefe do Ministério da Educação se licencie do cargo até o fim das investigações sobre as denúncias de negociata comandada por pastores evangélicos para repasse de verbas da pastas a prefeituras.

O motivo, segundo Feliciano, é o fato de que evangélicos como ele estão “sangrando”.

“Quando o senhor precisou, em sua indicação, eu o defendi, quando errou empregando esquerdistas eu o repreendi. Hoje peço por favor, se licencie até o término das investigações, pois nós evangélicos estamos sangrando. Sendo provada a inocência, retorne ao cargo”, escreveu o deputado-pastor.

Curiosamente, o aliado de primeira hora de Bolsonaro havia usado a mesma rede social na quarta-feira passada para dizer que admira o presidente por manter Ribeiro e “por não se importar com o que a imprensa diz”, em referência as reportagem dos jornais Estadão e Folha de S.Paulo.

“Resumo: o governo não se abalou, os bolsonaristas sofreram apenas um pequeno arranhão, mas nós evangélicos sofremos um golpe quase mortal às vésperas de uma eleição que será muito difícil”, declarou Feliciano, na ocasião.