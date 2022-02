Feliciano defende inércia de Bolsonaro, apesar das mortes na Ucrânia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apesar do horror da guerra provocada por Vladimir Putin na Ucrânia — com mortes de civis e o drama de brasileiros isolados no país –, o Pastor Marco Feliciano aprova a inércia de Jair Bolsonaro em relação à Rússia.

Fiel mais devotado do presidente entre os evangélicos, Feliciano castigou os fatos nesta segunda ao absolver Putin de suas responsabilidades e atribuir a ação militar a “globalistas” que teriam “interesses escusos” no conflito.

“Onde está a ONU que deveria estar mediando este conflito? Que deveria dizer ao Ocidente, União Europeia e Estados Unidos que eles deveriam invocar a paz, prestar ajuda humanitária, e não enviar armas e escalar a tensão? Os globalistas têm interesses escusos nesta guerra. Que Deus guarde os inocentes”, disse Feliciano.

“Parabéns ao nosso presidente Jair Bolsonaro por declarar neutralidade no conflito na Ucrânia. Os conflitos históricos entre Rússia e Ucrânia requerem negociação diplomática entre as partes envolvidas, e não uma escalada de retórica de guerra”, seguiu Feliciano.

O pastor, em seu universo paralelo, tortura os fatos sobre a ação russa na Ucrânia para fazer mais um agradado fácil a Bolsonaro.