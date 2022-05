Feira náutica no Lago Paranoá prevê movimentar R$ 150 milhões

O mercado de luxo teve um boom na pandemia e o caso não foi diferente com o setor náutico. Depois de edições virtuais no último ano, o evento Bombarco Show volta ao modelo presencial, no Lago Paranoá, em Brasília.

A expectativa da produção do evento, que ocorrerá de 9 a 12 de junho, é atrair 100.000 pessoas e gerar receitas de até 150 milhões de reais. Durante a feira serão expostos cerca de 40 barcos de até 55 pés de marcas nacionais e internacionais. Haverá possibilidade de test drives e visitas a bordo. O evento contará ainda com regatas, desfiles de barco, campeonatos de canoagem e palestras com players do setor.

As inscrições são pagas e podem ser feitas na página do Internacional Bombarco Show na internet.