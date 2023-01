Fávaro vai a Alemanha discutir produção sustentável na agricultura

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, embarca para Berlim nesta sexta-feira para dois dias de reuniões sobre produção agrícola sustentável. Será o primeiro evento internacional de Fávaro à frente da Pasta que tem o desafio de criar políticas para baratear os alimentos para a população local ao mesmo tempo em que persegue a ampliação das exportações.

O ministro participará na sexta e no sábado do 15º Fórum Global para Alimentação e Agricultura (GFFA, na sigla em inglês), organizado pelo Ministério da Agricultura da Alemanha. A ideia é que Brasil e Alemanha troquem experiências para a adoção de técnicas mais sustentáveis de produção, com redução do uso de água e emissões de CO2.

Lula prometeu durante a campanha que o seu governo não abriria mais terras para a produção de carne em áreas do Pantanal e da Amazônia, por exemplo, e que a recuperação de pastos degradados já seria suficiente para aumentar a oferta no país sem descuidar do meio ambiente.

Na sexta, o ministro participará do evento “Como Alemanha e Brasil podem mudar sistemas alimentares?”, na embaixada brasileira em Berlim. No sábado, Fávaro se juntará a outros 70 ministros da agricultura no mundo no GFFA.

O evento será a primeira oportunidade de o ministro apresentar as novas diretrizes do governo na área ambiental para o mundo. Além do fórum, ele terá ainda reuniões com adidos europeus para buscar a abertura de novos mercados para produtos brasileiros.

“Lula me pediu para levar a mensagem que o Brasil continuará sendo o grande player da produção de alimentos no mundo, mas que essa produção será sustentável. Vamos respeitar o meio ambiente e o Código Florestal e o mundo inteiro saberá que ao comprar produto do Brasil serão produtos que respeitam o meio ambiente, o social e a lei”, afirmou.

