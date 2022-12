Fávaro aguarda anúncio de Lula para articular comando da Agricultura

Está tudo certo para que o senador Carlos Fávaro assuma a pasta da Agricultura no futuro governo Lula. Aliados de primeira hora do senador dizem que ele só aguarda o anúncio do presidente eleito, que deve ocorrer até esta terça-feira.

Fávaro foi um dos nomes isolados do ruralismo a defender a candidatura de Lula durante a campanha. Enquanto o setor se movia por Jair Bolsonaro, ele articulou apoios e conquistou espaços importantes ao petismo no coração do bolsonarismo ruralista. É um quadro de confiança de Gilberto Kassab no PSD e tem trânsito com importantes empresários do setor.