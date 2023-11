Faturamento do e-commerce sobe 12% na semana da Black Friday, aponta Cielo

O faturamento do comércio online cresceu 12,1% na semana da Black Friday deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com Índice Cielo do Varejo Ampliado, o ICVA. Já as vendas presenciais registraram alta de 0,5%.

Os setores que mais se destacaram foram óticas e joalherias (+11,1%), móveis e departamento (+10,8%) e turismo e transporte (+8,1%).

De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, o resultado na semana da Black Friday mostra a força que promoções antecipadas trouxeram para o varejo. “Percebemos que as vendas na Black Friday ainda predominam, mas seu peso relativo tem caído ao longo dos últimos anos. Está ocorrendo uma diluição das vendas nos dias que antecedem a sexta-feira propriamente”, afirma.