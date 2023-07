Faturamento de multinacional de utensílios de cozinha cresce 68% em 2023

No primeiro semestre desse ano, a multinacional norte-americana de utensílios de cozinha Royal Prestige registrou um crescimento de 68% no faturamento no Brasil, na comparação com os seis primeiros meses de 2022.

Globalmente, a alta foi de 22% no mesmo período, de 222 para 285 milhões de dólares, o que coloca o mercado brasileiro como uma potência dentro da companhia, de acordo com Paulo Moledo, CEO da Hy Cite, detentora da empresa.

Depois de anunciar a expansão das atividades no país, no ano passado, a Royal Prestige se tornou patrocinadora master do reality show de gastronomia Master Chef, com investimento foi de 5,1 milhões de reais.

A multinacional possui mais de 10.000 distribuidores em outros países, como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Colômbia, Equador, República Dominicana e Peru. No Brasil, conta com mais de 88 produtos em seu portfólio.

