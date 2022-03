Família de Major Olímpio lança pré-candidato pelo União Brasil em SP

Após quase um ano do falecimento do senador Major Olímpio (PSL) por complicações da Covid-19, a família do parlamentar decidiu lançar o ex-assessor Victor Marques como pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Em anúncio feito nesta segunda ao lado da viúva de Olímpio, Claudia Regina, o advogado declarou que pretende dar continuidade ao trabalho do ex-senador. Victor era considerado o “braço direito” do parlamentar em seu mandato.

A pré-candidatura será disputada pelo União Brasil — fruto de fusão entre PSL e DEM — e deverá ter apoio do deputado federal Júnior Bozzella, vice-presidente nacional do antigo PSL.

Além da corrida a uma vaga na Alesp, a família pretende criar o Instituto Major Olímpio — o objetivo será fomentar as boas práticas na gestão da política pública, como o combate à corrupção e moralidade pública.