Família de fundador do Grupo Votorantim premia inovação na oncologia

A família do empresário José Ermírio de Moraes (1900-1973), fundador do Grupo Votorantim, premiou duas iniciativas inovadoras na área da oncologia durante o evento Next Frontiers 2024, do A.C.Camargo Cancer Center, em São Paulo.

A analista de pesquisa e desenvolvimento Patrícia Heloíse Bezerra, da PHP Biotech, foi a vencedora na categoria “Deep Techs: iniciativas científicas de potencial empreendedor para oncologia”. Na categoria “Digital Health: Iniciativas ou soluções digitais de saúde para oncologia”, o prêmio foi para Isadora Kimura, fundadora da healthtech Nilo Saúde.

Cada uma delas recebeu uma gratificação de 100.000 reais.