Família de David Miranda retira a candidatura de deputado à reeleição

A família do deputado federal David Miranda (PDT-RJ) divulgou nesta terça que, por motivos de saúde, ele não terá condições de seguir com a campanha à Câmara e a sua candidatura será retirada do pleito deste ano.

Miranda foi internado na UTI de um hospital do Rio com um quadro de infecção intestinal no dia 6 de agosto, dez dias antes de a campanha eleitoral começar oficialmente. O marido de Miranda, o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, comunicou a decisão em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Segundo o companheiro do congressista, Miranda ainda se encontra em estado grave, mas o seu caso está melhorando aos poucos. O motivo da retirada da candidatura seria para que ele pudesse se concentrar na sua recuperação.

“Nós decidimos solicitar formalmente a retirada da candidatura do David ao tribunal eleitoral. Essa foi uma decisão muito difícil para tomarmos. Essa decisão foi necessária para preservar e proteger a única prioridade que a saúde do David”, disse.