Falta de saneamento gera perdas de R$ 2,7 bi no trabalho, diz CNI

A falta de saneamento básico universal no país gera perdas bilionárias para a economia. Segundo levantamento da CNI, doenças gastrointestinais provocadas pelo acesso deficiente a água tratada e ao esgoto encanado levam milhares de trabalhadores a faltaram aos seus trabalhos todos os anos.

Segundo os dados da Pesquisa Nacional da Saúde, em 2019 o país registrou 30,8 milhões de afastamentos do trabalho por conta de problemas de saúde do tipo. A perda anual por faltas com esse motivo chega a 2,7 bilhões de reais, segundo a CNI, que prevê que a universalização do acesso ao serviço básico reduziria em 40% o volume de faltas de trabalhadores por doenças do intestino.

“Os dados indicam que em consequência do menor número de internados por doenças relacionadas à falta de saneamento haverá economia de ao menos R$ 37,1 milhões em custos médicos por ano”, diz o documento da CNI.