Falta de confiança motivou demissão do comandante do Exército, diz Múcio

O Ministro da Defesa, José Múcio, falou brevemente em Brasília sobre a demissão do comandante do Exército, general Júlio César de Arruda.

Segundo o auxiliar de Lula, o motivo da demissão foi a falta de confiança do presidente no comando da Força após as invasões ocorridas no último dia 8 e a participação nos atos de militantes acampados em instalações do Exército pelo país.

“Evidentemente, depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente do comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança”, argumentou Múcio.

Segundo o ministro declarou a jornalistas na saída do Planalto neste sábado, a demissão precisou ser tomada para que Lula pudesse “superar esse episódio” e estancar o problema “logo no início”.