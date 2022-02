Fachin: ‘Justiça Eleitoral brada por respeito. E alerta: não se renderá’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em seu forte discurso contra os ataques ao sistema eleitoral, o presidente do TSE, Edson Fachin, alertou os radicais que atentam contra a legitimidade das eleições.

“Nosso quarto desafio é o combate à perniciosa desconstrução do legado da Justiça Eleitoral. Seremos implacáveis na defesa da história da Justiça Eleitoral. Calar é consentir”, disse Fachin. “O Brasil merece mais. A Justiça Eleitoral brada por respeito. E alerta: não se renderá”, avisou o chefe do TSE

Fachin pregou o diálogo e o fim da radicalização no país. “Dentro de seu campo de atuação, a Justiça Eleitoral, ao longo de seus 90 anos, tem assegurado, com reconhecida excelência, a higidez de mecânicas elementares para o processamento pacífico dos dissensos coletivos, na escolha de representantes do povo e, assim, para a manutenção da estabilidade político-social”, disse Fachin.

“A Justiça Eleitoral é, para todos os efeitos, ao lado das instituições constitucionais, incansável fiadora da democracia e limite às alternativas opressoras do passado. Dentro desse contexto, as investidas maliciosas contra as eleições constituem, em si, ataques indiretos à própria democracia, tendo em consideração que o circuito desinformativo impulsiona o extremismo”, segue Fachin.