Fachin diz que Brasil não admite mais ‘aventuras autoritárias’

O presidente do TSE, Edson Fachin, voltou a defender o processo eleitoral brasileiro dos ataques e ameaças de tom golpista de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo contra as urnas eletrônicas. Nesta terça, em evento no tribunal, Fachin afirmou que o Brasil está inserido em um contexto global de questionamento e desestabilização das eleições, que atinge vários países.

Ele citou os exemplos da invasão ao Capitólio, nos EUA, da violência nas eleições do México no ano passado e as ameaças de morte recebidas por autoridades eleitorais no Peru em junho. “São exemplos do cenário externo de agressões às instituições democráticas e esse cenário não nos é, e não pode ser, alheio. É um alerta para a possibilidade de regressão a que estamos sujeitos e que podem infiltrar-se no nosso ambiente nacional, o que, a rigor, infelizmente, já ocorreu”, disse.

O ministro disse que o TSE convidou mais de 100 entidades internacionais para atuarem como observadores das eleições deste ano e afirmou que o país não compactua mais com “aventuras autoritárias”. “O mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquiesce a aventuras autoritárias”, disse.

Ele fez ainda uma defesa da segurança da urna eletrônica em relação à contagem manual de votos impressos. Segundo o magistrado, a demora para a definição dos pleitos de Equador, Peru e EUA no ano passado “evidenciam os transtornos a que podem conduzir a apuração das cédulas de papel”.

“Por vários dias, por várias semanas, por vezes semanas seguidas se passavam sem que pudesse ser divulgado o resultado definitivo, encorajando pedidos de recurso judiciais de todos os lados quando não o próprio conflito puro e aberto. A ninguém interessa reprisar essa realidade em nosso país, cuja experiência de 25 anos com a urna eletrônica permitiu a superação dessas inquietudes. É esta urna eletrônica e o processo eleitoral que trazem paz e segurança para as nossas eleições”, disse o ministro.