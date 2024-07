Fachin dá 48h para PGR se manifestar sobre prorrogar prazo da dívida de MG

O ministro Edson Fachin, do STF, pediu uma manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre a possibilidade de adiar o prazo para Minas Gerais iniciar o pagamento da dívida de cerca de 160 bilhões de reais. Fachin deve se pronunciar após o posicionamento do PGR.

A solicitação ocorreu após uma audiência com o governador Romeu Zema para tratar do assunto e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informar o Supremo Tribunal Federal que o Congresso pretende votar, na primeira quinzena de agosto, um Projeto de Lei Complementar para instituir um programa de pagamento das dívidas.

Zema diz que, caso volte a pagar as parcelas de amortização da dívida, os salários dos servidores de Minas serão atrasados. A retomada do pagamento estava marcada para janeiro e foi adiada até 20 de julho.