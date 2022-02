Fachin coloca Geddel em liberdade condicional no caso do bunker da propina

O ministro Edson Fachin, do STF, autorizou nesta terça o ex-ministro de Michel Temer e ex-deputado Geddel Vieira Lima, do MDB da Bahia, a cumprir pena em liberdade condicional no caso do famoso bunker da propina, o apartamento em que foram encontrados 51 milhões de reais em dinheiro vivo na capital baiana.

Além da progressão de regime, Fachin também tirou 681 dias da sentença de 13 anos e quatro meses de Geddel, abatidos por causa da participação em cursos de capacitação profissional e pela aprovação no Enem.