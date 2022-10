Fabrício Boliveira protagoniza novo filme ao lado de Arlete Dias

Atualizado em 23 out 2022, 18h10 - Publicado em 24 out 2022, 18h30

Por Ramiro Brites

Fabrício Boliveira é a estrela do filme “Mugunzá”, que será lançado em 7 de novembro. No longa-metragem, ele vai interpretar cinco personagens. O elenco também conta com Arlete Dias, ícone do Teatro Olodum.

Duas décadas após gravar o seu primeiro filme, Boliveira retorna às origens. Soteropolitano, o ator voltou a morar em Salvador e a trama de “Mugunzá” é baseada no cenário político de Cachoeira, cidade no interior da Bahia, onde nasceu o avô de Fabrício.

Em paralelo ao filme, será lançado um álbum no Spotify, com o mesmo nome. É a trilha sonora do musical dirigido por Ary Rosa e Glenda Nicácio. Com 13 faixas inéditas feitas exclusivamente para o filme, a obra conta com as vozes de Fabrício e Arlete, e inclui cantores da nova geração do Recôncavo Baiano, entre eles: Sued Nunes, Rafique Nasser, Riane Mascarenhas, Moreira, entre outros. A equipe do projeto é majoritariamente negra, indígena e LGBT+.