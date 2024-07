Fábrica da Nestlé Purina em Santa Catarina vai finalmente sair do papel

Com investimento de 2,5 bilhões de reais, vai finalmente sair do papel a fábrica da Nestlé Purina num parque industrial no Oeste de Santa Catarina.

A unidade vai gerar valor para as cadeias produtivas locais e criar 1.000 empregos durante a instalação, com 200 contratações diretas na fase inicial. Programas de capacitação, em parceria com o governo, garantirão mão de obra qualificada.

A unidade será uma indústria 4.0, totalmente automatizada, com robôs e processos mais eficientes e sustentáveis, incluindo menor consumo de energia e água. A fábrica também terá uma política de sustentabilidade, utilizando energia de biomassa e sistemas de reuso de água.

A pedra fundamental da obra foi lançada no final de 2021, no município de Vargeão. A companhia produz alimentos para cães e gatos.