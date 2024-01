Exposição sobre violência do Hamas contra mulheres chega a SP em janeiro

Uma exposição que retrata a violência sofrida por mulheres no atentado do Hamas no dia 7 de outubro ficará em cartaz, entre os dias 30 de janeiro e 21 de fevereiro, no Conjunto Nacional, em São Paulo. A mostra reúne 22 painéis e uma animação de 14 artistas israelenses.

O lançamento internacional da exposição ocorreu em um evento no Ministério das Relações Exteriores de Israel, em evento com a presença de uma centena de diplomatas estrangeiros.

As obras serão expostas no Brasil por iniciativa do Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina, da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp)