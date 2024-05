Exportações do Brasil para os EUA superam os 12 bilhões de dólares no ano

O governo realizou, nesta semana, um seminário para marcar os “200 anos de amizade Brasil-Estados Unidos”. No encontro, a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, apresentou dados que mostram a evolução das relações comerciais com os americanos.

De acordo com Tatiana, os Estados Unidos são o país para o qual o maior número de empresas brasileiras exportam. Só neste ano, as exportações brasileiras ao parceiro comercial já superam os 12,7 bilhões de dólares.

“Nós costumamos dizer que os Estados Unidos são o primeiro parceiro econômico do Brasil, se nós somarmos comércio de bens, serviços e investimentos. Os Estados Unidos são o principal destino das nossas exportações de produtos manufaturados”, diz Tatiana.

Os EUA compram do Brasil, por exemplo, aço, aeronaves, máquinas e equipamentos para construção e mineração, ferro-gusa, café em grão, suco de frutas, madeira trabalhada, cal, cimento e materiais para construção, motores de pistão, geradores elétricos e elementos químicos inorgânicos.