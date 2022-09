Exportações de produtos médicos superam 80 milhões de dólares em agosto

As vendas de dispositivos médicos brasileiros ao exterior cresceram 9,5% em agosto e ultrapassaram os 81 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado, o Brasil tinha vendido pouco mais de 74 milhões de dólares.

No acumulado de 2022, o setor vendeu 582 milhões de dólares, cerca de 7 milhões de dólares a mais do que no ano anterior. O resultado positivo do ano foi puxado pelos equipamentos dos segmentos médico-hospitalar e de odontologia, com crescimentos de 18% e 25%, respectivamente. Por outro lado, as verticais de laboratório e reabilitação registraram decréscimo médio de 6,8% frente a 2021.

Para o analista de acesso a mercados da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, José Fernandes Dantas, o momento é oportuno para investir no mercado externo e marcar presença nos eventos internacionais.

“Com o dólar em alta frente ao real, as empresas brasileiras exportadoras ganham em competitividade. Somado a isso, temos uma boa repercussão das nossas ações durante a pandemia de covid-19 mostrando, ao mundo, uma indústria forte e capaz de produzir itens com qualidade e excelente custo-benefício”, argumentou.

Produtos do segmento médico-hospitalar, principalmente materiais de consumo e implantes, estão entre os mais exportados pelo Brasil neste ano. Sacos e bolsas de polímero de etileno, válvulas cardíacas, categutes esterilizados e pensos adesivos são exemplos dos produtos mais exportados. A análise é produzida pela equipe da associação do setor com base nos dados fornecidos pelo Ministério da Economia.