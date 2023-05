Expira o prazo de exclusividade entre a Libra e o fundo Mubadala

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Expirou recentemente o prazo de exclusividade firmado entre a Libra e o Mubadala Capital, o fundo soberano de Abu Dhabi, em novembro do ano passado.

A partir de agora, os clubes que fazem parte do bloco podem firmar acordos com outros fundos. A Libra está tentando assinar outro acordo com os clubes, mas há resistências de algumas partes.

Em paralelo, os clubes do bloco Liga Forte Futebol devem assinar documentos finais do acordo com seus investidores Serengeti Asset Management e a Life Capital Partners nas próxima duas semanas.

O acordo prevê aos clubes do bloco o pagamento de 2,3 bilhões de reais por 20% dos direitos comerciais. Se a liga for fechada com 40 clubes, a proposta dos investidores é de 4,8 bilhões de reais.