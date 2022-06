Expediente de Bolsonaro só começa às 15h nesta segunda

Desde a quinta-feira passada, Jair Bolsonaro passou por Caruaru, João Pessoa, Campina Grande e Balneário Camboriú. Nas quatro cidades de Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina, ele ocupou sua agenda com eventos festivos como as principais festas de São João do Nordeste ou a Marcha para Jesus, no litoral catarinense. E sempre em clima de campanha, claro.

A segunda-feira chegou e o presidente resolveu descansar. De acordo com sua agenda oficial, o expediente só começa às 15h, com uma reunião de meia hora com Pedro Cesar Sousa, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência.

Após um hiato de mais duas horas, Bolsonaro então participa de um evento sobre o projeto piloto da emissão das novas Carteiras de Identidade Nacional nos estados e o lançamento do novo passaporte do Brasil, que deve durar uma hora.

Nesta terça, o trabalho em Brasília será interrompido por outra viagem ao Nordeste, onde Bolsonaro registra seus piores índices de intenção de voto nas pesquisas eleitorais e é trucidado por Lula. O presidente tem eventos marcados em Maceió para entregar moradias a famílias de baixa renda e inaugurar obras de restauração de uma igreja.