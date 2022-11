Expectativa de bolsonaristas por ação do PL sobre urnas pode ser frustrada

Bolsonaristas ainda inconformados com a vitória de Lula nas urnas comemoraram, no sábado passado, as declarações de Valdemar Costa Neto sobre supostas irregularidades em urnas eletrônicas. O presidente do PL de Jair Bolsonaro afirmou que “umas 250.000 urnas” compradas antes de 2020 têm que ser revistas e não podem ser consideradas nas eleições porque seriam identificadas com o mesmo número de patrimônio e não teriam como ser “controladas” ou “checadas”.

Ele declarou que o partido iria apresentar essa “nova proposta” ao TSE até esta terça-feira, baseada em um “estudo que nós fizemos”, mas disse que não iria propor uma nova eleição porque não quer “tumultuar a vida do país”.

Entre os apoiadores de Bolsonaro, como o pastor evangélico Silas Malafaia, a expectativa que se formou pela cartada do cacique do PL na Justiça Eleitoral é alta, mas pode ter gosto de frustração, de acordo com interlocutores de Costa Neto ouvidos pelo Radar.

Apesar de o dirigente do partido ter declarado já tinha um documento com a prova de que as “essas urnas” — que somam quase metade do número total — não podem ser consideradas, nesta segunda a versão era outra dentro da legenda.

Valdemar ainda estaria à espera do tal relatório, que, se chegar nesta terça, ainda será submetido da equipe jurídica da legenda, a quem caberia dizer que ações são cabíveis no TSE. Em outras palavras, “pode ser amanhã [nesta terça] e pode não ser”.

Quando foi questionado sobre quantos votos poderiam ser invalidados caso a alegação fosse aceita pelo TSE, ele desconversou e disse que teria este estudo só na segunda-feira. “Temos muita gente trabalhando nisso”, comentou.

Embora enfática ao citar os supostos problemas das urnas (“temos tudo já comprovado, tudo fotografado, todo colocado em cartório”), a fala do presidente do PL deixa clara a estratégia de jogar a responsabilidade sobre a questão no tribunal comandado pelo ministro Alexandre de Moraes.

“Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir”, declarou, destacando que o seu “pessoal” descobriu as irregularidades após a “insistência do Bolsonaro para ver esse assunto”.