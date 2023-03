Exército vai punir quem comemorar golpe de 64, diz presidente do PT

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira que o Exército vai punir quem comemorar o golpe militar de 1964, que está completando 59 anos.

“Em sinal de novos tempos, Exército avisa que vai punir quem comemorar golpe de 64. Ignorar a data entre os militares da ativa é 1º passo pra que daqui a alguns anos não tenhamos que assistir o Clube Militar, onde estão os da reserva, fazendo almoço pró-golpe. #DitaduraNuncaMais”, escreveu a deputada federal paranaense no Twitter.

Procurada pelo Radar, a assessoria do Exército informou no início da tarde que “não há comemoração ou ato oficial relativo ao ’31 de março de 1964′ no âmbito da Força Terrestre”. E que um eventual descumprimento de ordem, caso ocorra, “após comprovado em processo administrativo e respeitados os direitos do contraditório e ampla defesa, estará sujeito às sanções previstas no Regulamento Disciplinar do Exército”.

A informação de que o general Tomás Paiva avisou que a Força punirá oficiais que comemorarem o aniversário do golpe militar nesta sexta ou que participarem de eventos organizados por militares da reserva foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.