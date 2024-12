Exército segue preparado para prisões de militares indiciados pela PF

A lista de indiciados pela Polícia Federal no inquérito do plano bolsonarista de golpe de Estado não emocionou a cúpula militar do governo Lula. Tanto no Ministério da Defesa quanto nos comandos das forças, os golpistas já haviam sido mapeados na caserna.

Por via das dúvidas, o comando do Exército segue pronto para abrigar militares golpistas que venham a ser presos na esteira da investigação no STF.

É que a conclusão do relatório da PF, com a divulgação dos indiciados, abriu caminho para novos depoimentos dos alvos. Não está descartada a adoção de novas medidas pelo Supremo, a partir das revelações que venham a surgir.