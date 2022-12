Exército inicia processo para punir militares por carta política

Na quinta, militares do Exército que assinaram uma carta apócrifa com teor político, receberam, por ordem do comandante da Força, general Freire Gomes, uma ficha de apuração de transgressão disciplinar por terem se manifestado politicamente. Possivelmente, serão todos punidos.

Em tempo, apesar do temor de integrantes da transição e até da ala política do governo de Jair Bolsonaro, a chance de alguma tentativa de golpe ocorrer no coração das Forças Militares é zero, segundo fontes do Comando do Exército ouvidas pelo Radar.

“O barulho pode até continuar, mas só”, diz um militar.