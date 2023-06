Exército enviará à China militar citado pela PF em plano golpista de Cid

Citado no relatório da Polícia Federal por ter enviado a Mauro Cid os documentos usados para embasar a elaboração de um roteiro golpista — revelado por VEJA na semana passada —, o tenente-coronel Marcelino Haddad acaba de ser aprovado pelo Exército para passar uma temporada de estudos na China.

Nesta segunda, o Exército publicou uma relação com dezenas de nomes de militares selecionados para posições de adido e outras missões no exterior. Haddad foi destacado, segundo o documento, para realizar um “Curso de Estudos de Defesa e Estratégia”, com início no terceiro trimestre de 2024 e término no terceiro trimestre de 2025.

No documento, o Exército informa que os escolhidos para as vagas, incluindo Haddad, foram aprovados a partir de critérios de “mérito militar”.

Na sexta, Haddad falou sobre o fato de a Polícia Federal ter listado suas mensagens a Mauro Cid no relatório enviado ao STF. Ele não soube explicar o motivo de ter enviado ao então auxiliar de Bolsonaro o roteiro de documentos sobre ação militar: “Eu tenho que ver o que é primeiro. Se eu passar alguma informação agora, não vou saber exatamente qual o contexto”.

O resultado com a aprovação de Haddad foi divulgado nesta segunda, mas esse tipo de processo costuma ser longo no Exército. O Radar entrou em contato com a instituição para saber se os documentos achados no celular de Mauro Cid podem levar a força a adotar alguma medida em relação a Haddad.