Exército envia tropa da Amazônia para exercício militar nos Estados Unidos

O Exército Brasileiro enviou nesta segunda-feira para os Estados Unidos 180 militares da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Marabá (PA) que vão participar da quarta edição de um exercício conjunto entre os dois países. O CORE 24 (Combined Operation and Rotation Exercise, na sigla em inglês) será realizado até 4 de setembro, na instalação de Fort Johnson, no estado da Luisiana.

O Comando Militar do Norte realizou a formatura de despedida do contingente que vai integrar a missão na sexta-feira passada. Além do efetivo do Pará, outros 41 militares de diversas organizações militares do Brasil se juntam ao grupo, que embarcou para os EUA em uma aeronave KC-30, em parceria com a Força Aérea Brasileira.

Para participarem do exercício, os militares passaram por intenso adestramento, em nove edições da Operação Munduruku, realizadas em Marabá, desde fevereiro do ano passado. O CORE 24 é resultado de um programa de cooperação que estipula exercícios bilaterais anuais até o ano de 2028.

A primeira edição aconteceu no Brasil, em São Paulo, em 2021, e a segunda na Luisiana, em 2022. No ano passado, o exercício foi realizado nos estados do Pará e Amapá, sob responsabilidade do CMN. Segundo o Exército, as tropas dos dois países “compartilham experiências e trocam conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa, visando ampliar a interoperabilidade entre os exércitos e desenvolver a doutrina militar terrestre”.