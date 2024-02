Exército e Polícia Federal jogam juntos contra o bolsonarismo golpista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na quinta, um importante investigador da Polícia Federal revelou que a instituição está afinada com o Exército na investigação do golpismo bolsonarista instalado na caserna:

“O comandante Paiva tem nos ajudado”, admitiu o investigador.

Durante as buscas da PF em duas unidades do Exército no Amazonas e em Goiás, como mostrou o Radar, militares acompanharam o trabalho dos agentes.

O comandante do Exército ficou sabendo da ação da PF na noite de quarta-feira e atuou para garantir que o trabalho dos investigadores ocorresse de forma tranquila.