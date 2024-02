Exército descarta promover Mauro Cid a coronel

Comandante do Exército, Tomás Paiva teve uma conversa com Alexandre de Moraes, do STF, nos dias que antecederam a ação da Polícia Federal contra o golpismo bolsonarista instalado nos quarteis. Mauro Cid foi um dos temas, segundo uma fonte da caserna.

A situação é surreal. Cid está metido até o pescoço com o golpismo, mas segue apto à promoção a coronel, já que não há nada formalizado contra ele no STF. Daí a angústia de Paiva em saber o que ocorrerá com Cid no Supremo.

Punido ou não pelo golpismo, Cid pode esquecer a promoção. Ainda que o STF demore para acertar as contas com o tenente-coronel, o comandante do Exército já decidiu: Cid jamais chegará a coronel na caserna.