Ex-sócia do filho de Jorginho Mello ganha cargo no governo de SC

Ex-sócia de um dos filhos do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), a advogada Ariana Scarduelli foi nomeada neste mês para o cargo de procuradora-geral da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. A Casan é uma empresa pública subordinada ao governo comandado pelo pai de Filipe Mello, com quem Ariana trabalhou por cerca de dez anos no seu escritório de advocacia.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado na semana passada, com validade a partir do dia 1º de março. A advogada deixou a sociedade com o filho de Jorginho Mello pouco antes.

Procurado pelo Radar, o governo de Santa Catarina afirmou que “não há nenhum tipo de vedação legal” para a nomeação de Ariana na Casan.

“O fato de ser uma profissional conhecida e com trabalho referendado pelo advogado Filipe Mello não configura nenhum tipo de conflito de função ou interesses, sendo que ela não trabalha mais no escritório e não é mais sócia. Ariana é qualificada tecnicamente e tem todas as condições legais para assumir o cargo de procuradora da Casan. Vale destacar que a profissional foi advogada do diretório estadual do Partido Liberal e atuou na equipe da campanha de Jorginho Mello. E que não há nenhum problema nisso”, diz a nota enviada pelo governo.

Nos primeiros dias do seu governo, Jorginho Mello já havia emplacado o sócio do seu filho mais velho como diretor de um hospital estadual em Florianópolis, como mostrou o Radar em 13 de janeiro. Trata-se do cirurgião-dentista Levy Hermes, que segundo dados da Receita Federal era sócio de Bruno Mello na empresa MBLL Medicina.

