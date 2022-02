Ex-senador Gilberto Miranda trava disputa milionária com ex-mulher

A empresária Carolina Andraus trava uma briga na Justiça de 243 milhões de reais com o ex-marido e ex-senador Gilberto Miranda. Influentes, os dois fizeram fortuna no porto de Santos e no setor de gás. Na ação, Carolina pede dinheiro, imóveis e obras de arte em poder do ex.

“Além dos valores a serem divididos, existem imóveis que foram comprados pelas sociedades, além de bens móveis e obras de arte, parte nas residências do requerido e parte em cofres especiais localizados em Cingapura em nome da requerida Kilment, da qual a mãe da requerente era administradora até 13/10/2016”, diz um trecho do processo.

A empresária reconstitui em detalhes a vida influente do casal para mostrar que ela participava ativamente das negociações e, por causa disso, teria direito a um pedaço importante da fortuna construída durante o casamento.

“Anota-se que, desde 2004, Carolina e Gilberto recebiam autoridades, banqueiros, celebridades, além de equipes técnicas e profissionais ligadas ao projeto e à própria MSC, no curso de uma vida social intensa e voltada para os interesses profissionais da sociedade comum. Carolina se envolveu em cada etapa do projeto, decidiu em conjunto idealizar o negócio, deu impulso inicial e trabalhou para fortalecer o entrosamento entre os sócios e os compradores, usando não apenas de seu conhecimento técnico, mas também de seu networking trazido do mercado financeiro”, diz outro trecho.