O Senado aprovou nesta terça a indicação do diplomata Alexandre Parola para o cargo de embaixador do Brasil no Marrocos. A decisão será comunicada à Presidência da República.

Servidor de carreira do Itamaraty, Parola ganhou destaque durante o governo de Michel Temer, quando foi porta-voz do Planalto. Ele também comandou a EBC no governo do emedebista.

