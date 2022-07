Ex-petista reúne em livro 20 anos de corrupção no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O jornalista Ivo Patarra, que trabalhou para prefeituras petistas em São Paulo nos anos 1990 e 2000 e mais tarde escreveu livros sobre os escândalos de corrupção nos governos de Lula e Dilma Rousseff, lançará no mês que vem o seu mais recente título, que trará detalhes sobre os casos de corrupção revelados no Brasil nas últimas duas décadas.

O livro “20 anos de corrupção” reunirá escândalos dos governos de Jair Bolsonaro, Michel Temer, Dilma e Lula. No governo do atual presidente, serão abordados, por exemplo, o caso da rachadinha, surgida antes mesmo da posse em janeiro de 2019, e também das operações suspeitas do chamado “orçamento secreto”, tornadas pública em 2020.

O livro será lançado no em 19 de agosto pela História Real, selo de não ficção da editora Intrínseca. Com mais de trinta anos de experiência na cobertura política brasileira, Patarra consultou, para a produção deste título, arquivos de jornais, investigações da Polícia Federal, inquéritos e denúncias dos Ministérios Públicos, delações premiadas e sentenças judiciais.

O autor atuou na gestão de Luiza Erundina (PT) na prefeitura de São Paulo e também assinou os títulos “Petroladrões”, sobre os casos de corrupção revelados pela Lava-Jato, e “O Chefe”, sobre o escândalo do mensalão. Em “20 anos de corrupção”, Patarra promete uma “radiografia dos principais casos de corrupção” da história recente no país. O título conta com prefácio de Fernando Gabeira.