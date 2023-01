Ex-número 2 da PF é o novo secretário de segurança do Distrito Federal

Diretor-executivo da PF durante o último ano do governo de Jair Bolsonaro, o delegado Sandro Avelar foi anunciado na tarde desta quarta-feira como o novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, pela governadora em exercício Celina Leão. O interventor do governo federal na segurança do DF, Ricardo Cappelli, também participou do anúncio. A intervenção acaba na próxima terça, dia 31.

Avelar já ocupou o mesmo cargo entre 2011 e 2014, no governo de Agnelo Queiroz, do PT. Ele também já havia sido o número 2 da PF entre 2017 e 2018, no governo Michel Temer, e adido policial federal no Reino Unido entre 2018 e 2021, quando retornou ao Brasil para comandar a diretoria-executiva da corporação. Ele foi dispensado do posto em 1º de janeiro deste ano.

Neste período, o Ministério da Justiça e Segurança Pública era chefiado por Anderson Torres, que no começo do ano voltou à Secretaria de Segurança Pública do DF e foi preso por suspeita de conivência com os atos terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas em Brasília no último dia 8.

O novo secretário também já comandou a Federação dos Delegados de Polícia Federal e a Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal.

