Ex-mulher de João Lyra pede que STF decida sobre falência bilionária

VEJA Mercado - terça, 18 de junho

Os planos do governo para diminuir déficit fiscal e entrevista com Rogério Ceron

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta terça-feira, 18. O governo federal já admite rever e cortar aquelas despesas consideradas desnecessárias. A frase foi dita pelo presidente Lula no último final de semana depois de os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, bem como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, reforçarem o comprometimento do governo com a responsabilidade fiscal. O Brasil tem o déficit zero como meta fiscal em 2024 e 2025. Os acenos acontecem em uma semana que será marcada pela reunião do Copom que deve marcar a interrupção dos cortes nas taxas de juros brasileiras. O mercado é ainda mais pessimista e não acredita em novos cortes de juros este ano, de acordo com a mais recente edição do Boletim Focus. O Ibovespa fechou em baixa mais uma vez e renovou a mínima de pontos do ano, na casa dos 118 mil pontos. O dólar comercial subiu e bateu a marca dos 5,42 reais — a maior marca em quase dois anos. Diego Gimenes entrevista Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional. O integrante do ministério da Fazenda fala sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, os recursos que já foram enviados e as mudanças na política fiscal ventiladas pelo governo.