Ex-mulher de Bolsonaro tem que ser ouvida, diz Roberto Freire sobre Jacaré

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, cobrou explicações e pediu que o Congresso convoque Waldir Ferraz, ex-assessor de Jair Bolsonaro conhecido como Jacaré, e a ex-mulher do presidente Ana Cristina Valle para esclarecimentos sobre reportagem de capa de Veja que chegou nesta sexta às bancas.

Na matéria, o ex-funcionário relata que Ana Cristina comandava o esquema de rachadinhas dos gabinetes do seu então marido Jair e de seus filhos Flávio e Carlos Bolsonaro.

Segundo Freire, se o Congresso fosse “digno do seu poder”, “já estaria pronto pra inquirir” Waldir e a ex-mulher do presidente.



Ele comparou a reportagem desta semana a outra histórica de Veja, em 1992, em que a revista estampou denúncias contra o governo de Fernando Collor feitas pelo seu próprio irmão, Pedro Collor. As suspeitas levaram mais tarde ao processo de impeachment do presidente.

“A Veja dessa semana lembra uma outra do irmão de Collor e o Congresso, se fosse digno de seu Poder, já estaria pronto pra inquirir todos os denunciados. O amigo/irmão Zero-Zero- capitão da Marinha reformado, alcunhado de Jacaré e a ex mulher de Bolsonaro dentre outros têm que ser ouvidos”, escreveu ele no Twitter.