Ex-ministros de Meio Ambiente vão a Pacheco para barrar projetos

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebe nesta quinta, no Congresso, ex-ministros do Meio Ambiente — Izabella Teixeira, Marina Silva, Carlos Minc, Edson Duarte, José Carlos Carvalho e José Sarney Filho — para discutir projetos na pauta do Congresso que tratam sobre meio ambiente.

Dentre os projetos estão o que flexibiliza o licenciamento ambiental (PL 2.159/2021) e o que amplia o uso de agrotóxicos (PL 6.299/2002). Ambos já foram aprovados pela Câmara dos Deputados e aguardam deliberação no Senado.

Outro projeto é o PL 191/2020, que regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas, atualmente em discussão na Câmara dos Deputados.

Recentemente, o presidente do Senado recebeu artistas no Senado para discutir as mesmas pautas.