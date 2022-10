Ex-ministros de Bolsonaro podem voltar ao governo; oposição critica

Atualizado em 7 out 2022, 20h08 - Publicado em 8 out 2022, 10h01

Três ex-ministros de Jair Bolsonaro que foram candidatos e se elegeram nas urnas no domingo passado — Damares Alves, Rogério Marinho e Tereza Cristina — se movimentam para voltar ao governo antes do fim do ano.

A possível dança de cadeiras é confirmada por fontes diretas da campanha de Bolsonaro. Na oposição, a informação já chegou e virou motivo de críticas.

“Isso é um absurdo! Temos um candidato que se elegeu graças ao orçamento secreto e que agora se acha protegido pela expectativa de imunidade parlamentar para executar as ordens do chefe. A volta de Rogério Marinho ao governo é uma cusparada na cara do STF que ainda não se pronunciou sobre a legalidade do orçamento secreto. Precisamos redobrar a vigilância. Certamente essa manobra em pleno período eleitoral não é uma mera homagem a essas pessoas. Ela tem alguma razão”, diz o senador Jean Paul Prates, líder da minoria.