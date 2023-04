Ex-ministros da Agricultura cobram rigor de Fávaro com invasões de terras

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu nesta quinta com ex-chefes da pasta num almoço em Brasília. O encontro também teve a presença de representantes de mais de 70 entidades do agro.

Francisco Turra, ministro do governo FHC, disse que um pedido convergente dos colegas que já comandaram o Ministério da Agricultura foi pela garantia de segurança jurídica aos produtores rurais. Além disso, Fávaro escutou fortes cobranças sobre as invasões de terra.

“Esse detalhe das invasões não está ajudando nada. A despeito de qualquer conquista positiva, ainda é um complicador muito forte”, disse Turra. “Que termine isso de uma vez porque a gente precisa de segurança para planejar e produzir”, acrescentou.

Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, leu o requerimento que instalou a CPI do MST. O grupo ocupou ao menos 11 propriedades em abril, mês que concentra protestos em memória ao massacre de Eldorado dos Carajás.

Para Turra, a investigação dos parlamentares vai qualificar as críticas do agro aos sem-terra e revelar as intenções do movimento.

“Vai mostrar que há muitos interesses escusos que não são interesses do Brasil, do agro, de ninguém”, afirmou o ex-ministro.

Além de Turra, participaram da reunião os ex-ministros Marcos Montes e Tereza Cristina (Bolsonaro); Neri Geller (Dilma); Luis Carlos Guedes Pinto e Roberto Rodrigues (Lula); Arlindo Porto (FHC) e Antônio Cabrera (Collor).