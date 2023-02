Ex-ministro do STJ fará profundo pente-fino nas contas das Americanas

A 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, comandada pelo juiz Paulo Estefan, nomeou nesta terça-feira o ex-ministro do STJ Jorge Mussi para liderar um profundo esforço técnico de modo a auditar as contas das Lojas Americanas.

Magistrado com ampla experiência, Mussi, no papel de auditor de contas, vai apresentar agora um plano de trabalho para realizar o detalhado pente-fino na contabilidade do grupo — identificando irregularidades e responsáveis — envolvido numa das maiores recuperações judiciais da história do país, com rombo assumido de mais de 40 bilhões de reais.