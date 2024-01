Ex-ministro de Lula lança biografia

Ministro da Agricultura de Lula entre 2003 e 2006, o engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues lança, nas próximas semanas, a biografia Roberto Rodrigues, o Semeador, pela Editora Disruptalks.

A obra, em pré-venda, foi escrita pelo jornalista Ricardo Viveiros e desvenda os bastidores da nomeação, trabalho e saída de Rodrigues do ministério no primeiro mandato do petista. “Relatamos os bastidores e as lutas daqueles anos”, diz Viveiros.

O livro será lançado em 5 de fevereiro, às 18 horas, no 16º andar da Fiesp.